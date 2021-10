Consigliere aggredito:aveva chiesto di rispettare le regole per la differenziata Paura questa mattina a Pontecagnano: "Inaccettabile in una città civile"

Momenti di paura, questa mattina, a Pontecagnano Faiano. Il consigliere comunale Beniamino Castelluccio è stato vittima di una violenta aggressione in pieno centro. A denunciarlo il sindaco Giuseppe Lanzara che, via social, ha fortemente condannato il gesto "molto grave e inaccettabile in una Città civile".

In particolare, secondo la versione riportata dal primo cittadino, un individuo ha provato ad investire con la propria auto il consigliere dopo averlo aggredito con un'arma da taglio. A scatenare la violenza sembrerebbe esser stata la richiesta da parte del consigliere di rispettare le regole di conferimento dei rifiuti che venivano violate con lo sversamento abusivo da parte dell'individuo.

"Ora mi chiedo e vi chiedo: è normale che un cittadino che ha a cuore la tutela dell'ambiente e della cosa pubblica possa imbattersi in una situazione tanto grave? - scrive la fascia tricolore - Confidiamo in una presenza sempre maggiore sul territorio da parte delle forze dell'ordine e che eventi simili non si verifichino più. A Beniamino va tutta la nostra riconoscenza, a lui che ha sempre dimostrato di avere a cuore la nostra Città e che non è disposto a girarsi dall'altro lato quando c'è da intervenire a tutela della collettività. Nulla giustifica un atto di violenza, forza Benji!"