Scarico di sostanze tossiche nel fiume Sarno: arrestati due imprenditori Sono i titolari di una ditta di verniciatura

Il Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli hanno arrestato i due titolari della ditta Eurogalvanica srl di Torre Annunziata, su richiesta del gip del tribunale torrese, sono ritenuti responsabili di scarico abusivo di reflui industriali, inquinamento ambientale, violazione dei sigilli.

Avrebbero immesso nel canale Bottaro, affluente del Sarno, senza autorizzazione e depurazione rifiuti altamente tossici (zinco, rame ammoniaca). Il corso d'acqua viene utilizzato per l’irrigazione di terreni agricoli. Le sostanze potrebbero provocare gravi danni per tutti gli organismi viventi, in diversi comuni dato il grande numero di canali irrigui diramatori. Accertati valori dello zinco superiori a 200 volte il limite tabellare consentito dalle normative.

L'azienda in passato era già stata più volte sottoposta a sequestro preventivo per reati di scarico abusivo di sostanze chimiche e inquinamento ambientale, ma i titolari della ditta di verniciature Eurogalvanica avrebbero approfittato di una sospensione temporanea del sequestro per poter adeguare gli impianti per continuare a inquinare.

I tecnici dell’Arpac hanno evidenziato valori di zinco nel canale 200 volte superiori al limite consentito dalle norme. I due titolari della ditta sono ora agli arresti domiciliari.