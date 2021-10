Truffa del pacco, nuovo colpo a Baronissi: vittima un'anziana I malviventi sono stati ripresi dalle telecamere, indagano i carabinieri. Il sindaco: "Attenzione"

Truffatori in azione a Baronissi. A renderlo noto è stato il sindaco Gianfranco Valiante che, con un post pubblicato sui canali social, ha denunciato quanto accaduto in giornata. «Una nostra anziana concittadina è stata visitata e truffata in casa. Sconosciuti abusavano della buona fede della ingenua signora a cui, in cambio di denaro, consegnavano un pacco riferendole fraudolentemente di essere stato ordinato da una sua nipote a cui era destinato». L'azione dei malviventi, fortunatamente, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che ora sono al vaglio dei carabinieri. I militari della locale stazione, con il supporto dei colleghi della compagnia di Mercato San Severino, stanno esaminando i filmati per provare a risalire agli autori della truffa. «Attenzione massima per i nostri anziani: evitate di parlare con persone sconosciute», l'appello rivolto dal primo cittadino.