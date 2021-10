Eboli, a caccia con strumenti di richiamo vietati: nei guai due persone Sono state denunciate dai carabinieri e dalle Guardie Zoofile dell’Enpa di Salerno

Due persone sono state denunciate ad Eboli perché sorprese ad esercitare l’attività della caccia con strumenti di richiamo vietati. L'intervento è stato effettuato dal nucleo delle Guardie Zoofile dell’Enpa di Salerno insieme ai carabinieri della stazione di Santa Cecilia. I due uomini sono stati sorpresi in località Aversana mentre utilizzavano due richiami vivi appartenenti alla fauna selvatica e, in particolare, esemplari di germano reale femmina di ignota provenienza. Il pronto intervento del personale ha consentito di evitare un abbattimento in massa della fauna locale. Ai due sono state sequestrate le armi, la selvaggina e altri strumenti elettronici per il richiamo di specie faunistiche.