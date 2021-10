Travolto da un'auto mentre attraversa la strada, batte la testa: muore 80enne L'anziano è deceduto all'ospedale di Vallo della Lucania

Non ce l'ha fatta l'ottantenne investito nel pomeriggio di ieri ad Agropoli. L'uomo, residente in località Fuonti, intorno alle 16.30 è stato travolto da un'automobile in transito. L'anziano, da una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare stesse attraversando la strada. Il conducente della vettura forse si è reso conto troppo tardi della presenza dell'80enne sulla carreggiata e non è riuscito ad evitarlo. L'anziano è così caduto sulla carreggiata battendo con violenza il capo sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, nonostante il tentativo dei sanitari che lo hanno avuto in cura di salvargli la vita l'80enne è morto a poche ore dal ricovero. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire ad eventuali responsabilità.