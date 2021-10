Nascondeva in casa una pistola, droga e una placca da carabiniere: arrestato Ai domiciliari 29enne di Nocera Inferiore. In azione gli agenti di polizia

In casa con una pistola clandestina e munizioni: sono scattate le manette per un 29enne di Nocera Inferiore. M.A., queste le iniziali dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune clandestina e di munizioni, di ricettazione e di detenzione illegale di una placca identificativa dell’Arma dei Carabinieri, nonché di violazione amministrativa di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Nel corso della perquisizione a casa dell’uomo, situata nella centralissima via Gramsci, gli agenti di polizia, con l'ausilio di una unità cinofila, hanno scoperto all’esterno del davanzale di una finestra una maglietta arrotolata con all'interno una pistola comune da sparo cal. 7,65, risultata avere la matricola abrasa, perfettamente funzionante e completa di caricatore con 6 colpi inseriti.

In un’altra stanza, poi, sono stati scoperti pochi pezzetti di hashish e un portadocumenti con una placca metallica da Carabiniere, custodito in un comodino. M.A. è quindi arrestato e ulteriori approfondimenti verranno effettuati sulla placca metallica rinvenuta. Il 29enne si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.