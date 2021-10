Nocera Inferiore, cambio al vertice del battaglione trasmissioni "Vulture" Il Tenente Colonnello De Palma cede il comando al parigrado Pepe

Ha avuto luogo questa mattina nella Piazza d’Armi della Caserma “Raffaele Libroia”, la cerimonia di avvicendamento del Comandante del battaglione trasmissioni “VULTURE” dell’Esercito Italiano, tra il Tenente Colonnello Michele De Palma ed il parigrado Vincenzo Pepe.

La cerimonia, svoltasi nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da CoViD-19, è stata presieduta dal Comandante del 46° reggimento trasmissioni, Colonnello Franco Culeddu e ha visto la partecipazione di Autorità Civili, Religiose e Militari della città di Nocera Inferiore.

Nel Suo discorso di commiato, il Tenente Colonnello De Palma, che andrà a ricoprire un prestigioso incarico presso il Comando Trasmissioni di Roma, ha voluto sottolineare la professionalità, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio del personale del “VULTURE”, quotidianamente impiegato in attività operative nel settore dei sistemi di comunicazione, che ha permesso di assicurare le attività di comando e controllo degli oltre n. 70 Enti dislocati nel sud Italia.

In particolare, nel corso dell’ultimo biennio, le donne e gli uomini del battaglione hanno garantito la piena operatività del sistema LMR (Land Mobile Radio), prezioso strumento per i Reparti impiegati nelle Operazioni di controllo del territorio, e partecipato all’Operazione “STRADE SICURE”, nell’ambito del raggruppamento “LAZIO-ABRUZZO”, per la vigilanza di

siti e obiettivi sensibili nella città di Roma.

Il Tenente Colonnello Vincenzo Pepe, 39° Comandante del battaglione “Vulture”, ha frequentato il 181° Corso dell’Accademia Militare e proviene dalla Divisione “ACQUI” di Capua.