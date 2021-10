Messaggi in codice per vendere la droga: i dettagli del blitz dei carabinieri Lo spaccio avveniva tramite i social: Facebook , Whatsapp e Intsagram

Usavano messaggi in codice per vendere la droga tramite i social, come Facebook, Whatsapp ed Instagram. Parole come birra, donne, scarpe, bomba a mano o chilo di pasta. Il blitz messo a segno nella Piana del Sele dai carabinieri di Salerno, 31 le ordinanze di custodia cautelare eseguite, (27 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) ha permesso di smantellare due sodalizi criminal, facenti capo alla famiglia D'Alterio ed alla famiglia di Cosimo Dianese nei territori comunali di Campagna ed Eboli.

Le due organizzazioni criminali si approvvigionavano delle sostanze stupefacenti nel Napoletano e nella zona di Campolongo, nel Salernitano, mentre gli assuntori di sostanze stupefacenti, tutti maggiorenni, utilizzavano le diverse piattaforme social per contattare gli spacciatori e concordare il luogo, la quantità e l'orario per concretizzare la cessione della droga.

Nel corso delle indagini i militari dell'Arma hanno appurato che la famiglia Dianese, per non perdere il controllo delle piazze di spaccio diverse volte ha effettuato azioni intimidatorie nei confronti dei possibili concorrenti. In particolare nel 2019 Cosimo Dianese si è reso responsabile dell'incendio doloso di quattro autovetture all'interno di un'auto rivendita di Eboli di un possibile concorrente, diventando vittima solo due mesi dopo a sua volta di un'estorsione. Nel corso delle operazioni i militari hanno sequestrato droga per un peso complessivo di circa 320 grammi di cocaina, 350 grammi di hashish, dal valore di circa 20mila euro.