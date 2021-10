Incidente sul lavoro a Polla, operaio 71enne cade da un tetto e muore Fatale un volo di circa 20 metri, inutili i soccorsi

Ancora un incidente sul lavoro fatale nel salernitano. A Polla un operaio di 71 anni è deceduto questa mattina mentre era in un cantiere nella zona industriale. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che l'uomo si trovasse sul tetto di una struttura quando, per cause ancora non chiare, sarebbe precipitato nel vuoto. Un volo di circa 10 metri che gli è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per il 71enne, originario di Sala Consilina, non c'è stato nulla da fare. Anche i carabinieri, sono arrivati dove si è verificato l'incidente per i rilievi del caso. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro nella provincia salernitana. Nel settembre scorso tre operai erano rimasti feriti in due diverse occasioni.