Scippo e rapina in sole 24 ore: arrestato 21enne straniero Il giovane ha ferito una 62enne che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri

Identificato e arrestato il 21enne gambiano resosi responsabile in sole 24 ore di due reati. Il giovane questa mattina alle 11 in via Picentia, a Pontecagnano, poco distante dalle Poste, ha aggredito una 62enne del posto che aveva appena effettuato un prelievo da 1.500 euro. La donna è stata seguita e derubata dal giovane che l'ha trascinata per un tratto di strada. La donna ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. I militari di Pontecagnano Faiano, insieme alla Polizia Municipale, hanno individuato poco distante il 21enne, residente a Salerno.