Tragedia sull'Amalfitana, auto contro scooter: perde la vita una 17enne Il fatale impatto all'altezza di Positano. Sul posto forze dell'ordine, 118 e personale Anas

Ancora sangue sulle strade del Salernitano. Un altro tragico incidente è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 163 “Amalfitana”. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura NCC e un motorino si sono scontrati all'altezza di Positano, in direzione Sorrento. Il sinistro è avvenuto nei pressi del semaforo della Città verticale, uno dei tanti dispositivi installati per consentire i lavori al costone roccioso. Fatale l'impatto per la giovanissima 17enne alla guida del mezzo che stava, a quanto si apprende, andando a scuola. Troppo gravi le ferite riportate, per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo per i rilievi del caso. Il traffico è andato in tilt e lunghe code si sono registrate in entrambe le direzioni.

Un giorno nero per la Divina che è ancora una volta scenario di una tragedia. L'intera comunità è sconvolta dall'ennesima vittima stradale e la provincia piange un'altra vita spezzata.