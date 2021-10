Positano, si indaga sulla morte della 17enne Fernanda Marino Sequestrati motorino, minivan, semafori e la salma della giovanissima

Proseguono le indagini sulla morte della 17enne Fernanda Marino, la giovane originaria della frazione di Montepertuso, Positano, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale sulla statale 163 Amalfitana. Si è scontrata con il suo scooter contro un minivan turistico. La ragazza stava andando a scuola, era diretta al liceo Scientifico Salvemini a Sorrento. Stava attraversano il tratto di strada tra i due semafori, in quel punto vige infatti il senso unico alternato per i lavori al costone roccioso.

Inutile ogni tentativo da parte dei soccorsi del 118 di rianimarla. Troppo gravi le ferite riportate, in particolar modo quelle alla testa. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Amalfi per i rilievi. Le indagini proseguono. Sequestrati i semafori, i due mezzi e la salma della giovane che si trova all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, in attesa dell'autopsia che potrà fornire ulteriori dettagli utili a chiarire quanto può essere accaduto in quegli attimi fatali. Intanto Positano piange la perdita di una giovane vita e montano le polemiche per un semaforo che da tempo era stato dichiarato dai cittadini pericoloso.