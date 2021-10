Positano: fiori, palloncini e vestiti colorati per l'ultimo saluto a Fernanda Oggi i funerali della 17enne vittima di un terribile incidente stradale: "Era la gioia di vivere"

L'intera Costiera Amalfitana si stringe nel dolore per la morte della giovane Fernanda Marino, la 17enne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la strada statale 163 Amalfitana, lo scorso giovedì. Oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa dedicata alla Madonna Assunta di Positano, l'ultimo saluto alla ragazza. A celebrare la messa, don Raffaele Celentano. E’ il giorno del dolore per la perla della Divina, che si è fermata in segno di lutto. Il sindaco Giuseppe Guida ha proclamato il lutto cittadino.

Ad attendere la bara bianca le lacrime dei tanti presenti e i colori dei vestiti indossati: la famiglia, infatti, aveva chiesto ai compaesani di non recarsi vestiti di nero, ma di indossare un abbigliamento colorato. "Fernanda era la gioia di vivere, era la voglia di libertà, la voglia di avere sempre il sorriso stampato sul volto. Che questa morte non muoia. Che Fernanda continui a vivere nei nostri cuori, nella vita di ciascuno di noi: che i suoi sogni siano i nostri sogni, che la luce dei suoi occhi sia la luce dei nostri occhi e che la gioia di vivere che nella sua breve vita Fernanda ci ha dimostrato, sia la forza e il coraggio infuso nella nostra di vita”, le toccanti parole dell'oratrice che dal pulpito alla fine della cerimonia.

Intanto, è stato convalidato l’arresto dell’autista del minivan contro cui Fernanda ha trovato la morte mentre era in sella al suo scooter per andare a scuola. Il driver resterà ai domiciliari in attesa di giudizio. L’uomo è stato trovato positivo al test anti droga.