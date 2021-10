Rissa con spari ad Eboli per una donna contesa: due denunciati L'episodio è avvenuto venerdì sera in località Madonna delle Catene

È di due denunciati il bilancio della rissa avvenuta venerdì sera ad Eboli e nel corso della quale è stato esploso anche un colpo d'arma da fuoco. I carabinieri della compagnia di Eboli sono riusciti ad identificare un 37enne ed un 47enne di Eboli che sono stati denunciati per rissa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo scontro avvenuto in località Madonna delle Catene si è verificato a causa di una donna contesa. Alla rissa avrebbero partecipato tra le 5 e le 10 persone che, secondo i militari, erano in evidente stato di ebbrezza. Uno dei due denunciati presenta un piccolissimo foro all'altezza del ginocchio destro, provocato dall'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. L'uomo, in ogni caso, non è in pericolo di vita ed ha riportato una prognosi di 30 giorni. I carabinieri sono al lavoro per provare ad identificare le altre persone che hanno partecipato alla rissa anche se la scarsa collaborazione degli indagati e la totale assenza di telecamere rende il tutto molto complesso.