Eboli: uomo armato di pistola rapina la farmacia comunale Portati via 3mila euro, indagano i carabinieri

Ancora una rapina nella farmacia comunale di Eboli, sulla statale 18 in località Corno D'Oro. Ieri sera, intorno alle 19, un uomo a volto coperto e armato di pistola è entrato nella struttura e ha minacciato la dipendente facendosi consegnare l'incasso della giornata. Un bottino di circa 3mila euro che ha portato via fuggendo indisturbato. La donna ha poi allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli, guidato dal comandante Emanuele Tanzilli. In corso le indagini, la farmacia era però sprovvista di telecamere di video sorveglianza che avrebbero facilitato le investigazioni.