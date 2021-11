Salerno, fermato senza patente fornisce le generalità del fratello: denunciato Nei guai un 55enne sottoposto a libertà vigiliata: in azione i poliziotti di Angri

E' stato denunciato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità. Nei guai un uomo di 55 anni, C.V. le sue iniziali, beccato senza patente sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, all'altezza del comune di Sant’Antonio Abate, da pattuglia della Polizia Stradale di Salerno - Sottosezione di Angri.

Alla vista degli agenti, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe improvvisato una manovra pericolosa per sottrarsi al controllo. Fermato il veicolo, i poliziotti hanno chiesto le generalità al conducente, che però ha dichiarato di aver dimenticato a casa la patente di guida. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell'uomo, lo hanno invitato a seguirli a bordo della propria auto presso gli uffici di polizia di Angri per procedere all’esatta identificazione. Ma il 55enne, invece, ha imboccato l’uscita della SS 268 e si è allontanato precipitosamente, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

I poliziotti si sono quindi diretti presso l'indirizzo fornito dalluomo, e qui hanno avuto modo di accertare che il fuggitivo aveva fornito le generalità del fratello. Dai successivi accertamenti, è emerso che al 55enne "fuggitivo", già noto alle forze dell'ordine, era stata revocata la patente di guida ed era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata

C.V. è stato quindi deferito in stato di libertà. Verrà inoltre segnalato per l’inasprimento della misura di sicurezza.