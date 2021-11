Amanti scambiati per ladri, li salvano i carabinieri La coppia di Battipaglia inseguita da un residente e da un gruppo di stranieri

Una coppia clandestina di Battipaglia ha rischiato di fare una brutta fine. I due, appartati nei pressi di un'azienda in un luogo isolato, la zona Corno d'Oro di Eboli, sono stati scambiati per ladri e inseguiti da un residente in auto. All'uomo si è poi aggiunto un grupo di stranieri nord Africani armati di bastone. A salvare gli amanti i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che li hanno soccorsi.