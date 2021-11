Rapina a mano armata alla farmacia comunale: caccia a due banditi Tre colpi in pochi giorni tra Eboli e Capaccio

Ancora una farmacia comunale nel mirino dei banditi. Dopo Eboli, questa volta è toccato alla struttura di località Ponte Barizzo, a Capaccio Paestum.

In azione almeno due banditi che hano fatto irruzione all'interno della farmacia con il volto coperrto e armi in pugno, costringendo il dipendente a consegnare l'incasso. Circ 1500 euro il bottino racimolato dai malviventi, che poi si sono dati alla fuga in moto facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce.

Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Agropoli: il sospetto è che possa trattarsi degli stessi banditi che negli ultimi giorni hanno messo a segno due rapine nelle farmacie comunalidi Eboli in località Corno d'Oro e al Rione Pescara.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza della zona, per provare a risalire all'identità degli autori.