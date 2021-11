Spillano 200 euro ai turisti stranieri per un tour della Costiera: presi I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno multato due napoletani abusivi

I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno scoperto e multato due cittadini napoletani, sorpresi ad esercitare abusivamente l'attività di tassisti. La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata da alcuni cittadini, che hanno notato due auto - con targa straniera - chiedere ai turisti se avessero bisogno di un passaggio.

Dopo essersi appostati, i militari hanno seguito i due uomini di 64 e 66 anni che nel frattempo avevano caricato alcune persone nella centralissima Piazza Flavio Gioia.

Le auto sono state fermate dai carabinieri: a bordo viaggiatori stranieri, che hanno spiegato di aver pagato rispettivamente 200 e 180 euro per un tour della penisola Amalfitana e Sorrentina. Per questo motivo nei confronti dei napoletani è scattata la sanzione prevista per l'attività abusiva si trasporto di persone, unitamente alla sospensione della patente e al sequestro del veicolo.