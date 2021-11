Investita da un camion sulle strisce, donna muore dopo una settimana in ospedale Eboli, la tragedia di località Tavoliello: la vittima aveva 52 anni

E' deceduta all'ospedale di Battipaglia la signora di 52 anni investita mentre attraversava la strada. L'incidente era avvenuto lo scorso 5 novembre in località Tavoliello di Eboli. La vittima, in compagnia di un'altra donna, era in compagnia di un'altra persona che per fortuna risulta fuori pericolo.

Le condizioni della 52enne sono sembrate subito molto gravi, ma per giorni i familiari ed i conoscenti hanno sperato nell'esito positivo: dopo una settimana d'agonia, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere.

Negativo all'alcol test, il conducente sarà iscritto nelle prossime ore nel registro degli indagati per omicidio stradale. Sotto choc per l'incidente, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.