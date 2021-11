Muore travolta da un'auto: è lutto cittadino a Eboli Comunità addolorata e commossa dal gesto della famiglia che ha donato gli organi della donna

Lutto cittadino a Eboli, a darne notizia il sindaco Mario Conte che sulla sua pagina Facebook scrive: “Premesso:

- che a seguito di un evento infausto e doloroso, una famiglia ebolitana è stata colpita da una gravissima perdita, per la improvvisa e tragica scomparsa della sig.ra Giuseppina Tangredi;

- che tutta la comunità è profondamente addolorata e scossa da questo ulteriore tragico avvenimento che ha lasciato tutti ammutoliti ed attoniti e, allo stesso tempo, commossa dalla generosità della famiglia nel disporre, con estremo senso civico, la donazione degli organi della nostra concittadina, prematuramente scomparsa

- che l'Amministrazione Comunale, prima rappresentante della comunità civile, intende rimarcare l’intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari e dell’intera comunità, anche in forma pubblica ed istituzionale; si proclama per il giorno 13 novembre 2021, dalle 13.00 alle ore 16.00, il Lutto Cittadino, che esprimere la profonda commozione dell’intera comunità ebolitana

Disposta l'esposizione della bandiera a mezz'asta nel Municipio di Eboli per tutta la giornata del 13 novembre 2021. I cittadini sono invitati con le associazioni e le organizzazioni sociali, ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto cittadino, raccogliendosi in silenzio per un minuto, alle ore 14.00, in segno di rispetto e condivisione” conclude la fascia tricolore.