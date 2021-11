Agropoli piange la morte del 41enne Emanuele Russo Il giovane padre stroncato da una leucemia fulminante

Agropoli piange la morte di Emanuele Russo, il 41enne è stato stroncato da una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. Il giovane era padre di due bambini. Era molto conosciuto nella cittadina salernitana per aver da sempre lavorato come pizzaiolo. Venerdì scorso ha avvertito un malore proprio mentre era in servizio. E' stato ricoverato in ospedale prima a Vallo della Lucania, poi a Nocera Inferiore e poi a Pagani dove purtroppo è deceduto.

La scomparsa del 41enne ha addolorato l'intera comunità, Emanuele Russo era benvoluto e amato da tutti, molto conosciuta anche la sua famiglia.