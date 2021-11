Montano: oggi l'addio a mamma Antonietta e alla sua Sharon Due bare bianche giungeranno da Napoli in Cilento per l'ultimo saluto

Oggi alle 15 nella chiesa della Santissima Annunziata di Montano Antilia verranno celebrati i funerali di Antonietta Delli Santi, la 26enne morta dopo aver contratto il Covid, dopo tre mesi di ricovero nel reparto di rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, e della figlia, nata alla 24esima settimana di gravidanza e non sopravvissuta. La giovane, incinta al sesto mese quando ha contratto il virus, non si era vaccinata, su consiglio del suo ginecologo, come ha spiegato al giornale "Il Mattino" il marito Salvatore Palmigiano.

L'uomo ha anche ribadito che se avesse saputo che la moglie era un soggetto a rischio, perché incinta, non avrebbe ascoltato quel consiglio e la avrebbe fatta immunizzare. Oggi le due bare bianche arriveranno da Napoli a Montano per l'ultimo saluto. Ad attenderle il marito, l'altro figlio della coppia di soli due anni, i familiari e gli amici distrutti dal dolore. Per mesi avevano tutti sperato in una ripresa dela giovane Antonietta.

Sulla morte della 26enne è intervenuto in queste ore anche il governatore De Luca durante la cerimonia per il giuramento di Ippocrate dei medici a Napoli. «Questi episodi drammatici ci devono ricordare che quando parliamo di Covid non bisogna banalizzare. Credo sia un dovere di civiltà completare la campagna di vaccinazione», ha chiarito il presidente.