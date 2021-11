Il dramma di Antonietta, il marito in tv: "Il vaccino andava fatto" "Stavamo aspettando di veder come funzionava" ha chiarito addolorato Salvatore Palmigiano

Della tragica morte di Antonietta Delli Santi, la mamma di Montano Antilia morta dopo oltre due mesi di ricovero in terapia intensiva, dopo aver contratto il Covid in gravidanza, ne ha parlato anche il programma di Rete 4 Zona Bianca.

La 27 anni, aveva contratto il virus in gestazione, la piccola che portava in grembo, Sharon, dopo essere venuta al mondo prematuramente, è morta a pochi giorni dal parto. Non si dà pace in collegamento da Ascea, Salvatore Palmigiano, il marito di Antonietta che ha spiegato come mai la moglie non si fosse sottoposta all'inoculazione. «Il nostro ginecologo non ci ha detto di non farla.

Ci ha chiesto di aspettare per verificare cosa accadesse alle donne incinta», ha precisato addolorato, ribadendo che «Il vaccino andava fatto. Lo avevo fatto io il 4 agosto, avrebbe dovuto farlo lei intorno al 20 agosto. Abbiamo solo aspettato per vedere come funzionava».