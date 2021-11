Eboli, accoltella alla mano titolare di un kebab: denunciato 40enne La lite è sfociata per futili motivi, indagano i carabinieri

In evidente stato di ebbrezza, ha aggredito con un coltello il proprietario di una rivendita di kebab ad Eboli. E' quanto accaduto la scorsa notte nella città della Piana del Sele dove i carabinieri della Stazione Radiomobile hanno denunciato un cittadino marocchino di 40 anni per lesioni personali. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, guidati dal capitano Emanuele Tanzilli, lo straniero per futili motivi si è scagliato contro il proprietario dell'attività, un cittadino pakistano, colpendolo con un coltello alla mano e procurandogli una ferita giudicata guaribile in otto giorni. L'intervento dei carabinieri ha consentito di risalire all'aggressore che è stato denunciato per lesioni personali.