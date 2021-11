Eboli, truffa nella sala slot di un bar: arrestato 50enne In azione i carabinieri della sezione radiomobile

Ingannava i clienti, beccato dalle forze dell'ordine. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 50 anni per truffa all’interno di una sala slot di un bar di Eboli. L'uomo, alla vista dei militari, avrebbe estratto dalla fessura destinata all’introduzione di monete per giocare alle slot, un oggetto realizzato ad hoc con il fine di eludere il regolare funzionamento dell’ apparecchiatura, chiamato nel gergo “pesciolino”. L cosa non è sfuggita però ai carabinieri presenti che lo hanno subito bloccato. E' stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari.