Incidente stradale a Baronissi: ferito un 25enne Il giovane è finito con l'auto sul marciapiede

Incidente stradale a Baronissi, in via Allende. Un giovane, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo dell'auto andando a finire contro un marciapiede. Il 25enne si è ferito alla testa. Soccorso dai sanitari è stato condotto all'ospedale Ruggi D'Aragona, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.