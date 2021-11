Incidente stradale in Germania: muore 52enne cilentano A perdere la vita Dario Lettieri, lutto a Rofrano

E' morto dopo essere stato coinvolto in un drammatico incidente stradale in Germania il cilentano Dario Lettieri. Il 52enne, originario di Rofrano, si sarebbe schiantato con la sua auto contro la vettura guidata da un giovane tedesco, finito in ospedale. Per Lettieri inutili i soccorsi. Il 52enne viveva da tempo con la famiglia all'estero. Lavorava in una fabbrica.