Eboli, 83enne trovato morto in casa dai carabinieri L'uomo sarebbe stato colpito da un malore fatale

E' stato ritrovato senza vita in casa un 83enne ebolitano. Nell'abitazione sono dovuti entrare i vigili del fuoco e i carabinieri. Dell'anziano non si avevano più notizie da giorni, purtroppo era deceduto. Inutili i soccorsi. I militari della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno appurato che l'anziano è morto per un malore improvviso e fatale. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.