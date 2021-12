Traffico internazionale di profumi, sequestri per quasi 100mila euro nell'agro Operazione della guardia di finanza: le confezioni fasulle erano destinate ai negozi del territorio

Oltre mille profumi contraffatti - per un valore di quasi 100mila euro - sono stati sequestrati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Salerno.

Durante un'ispezione ad un furgone in transito a Sarno, le fiamme gialle della compagnia di Scafati hanno scoperto un bancale con 5 scatolini i cui documenti di trasporto attestavano in maniera generica - e in alcuni casi anche incongruente - la natura della merce. I mittenti erano una serie di società estere.

Dalle verifiche più approfondite, i militari hanno trovato numerosi profumi con marchi di note maison, tutti contraffatti. Non solo: riscontrati anche evidenti difetti di fabbricazione, oltre all'assenza dei codici identificativi dei prodotti.

Le confezioni, così come ricostruito dai finanzieri salernitani, erano destinate anche a grandi profumerie dell'agro nocerino-sarnese. Altre centinaia di confezioni sono state poi sequestrate nelle successive perquisizioni domiciliari dei rivenditori. Per tutti è scattata la denuncia per traffico di prodotti contraffatti.