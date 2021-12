Resta schiacciato dal forno di una pizzeria: muore 41enne salernitano Ennesimo incidente sul lavoro: la tragedia a Parabiago nel milanese

Ennesimo incidente sul lavoro, la vittima è un salernitano di 41 anni, residente a Montecorice, Michele Esposito. L'uomo ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto il forno di una pizzeria a Parabiago nel milanese.

Stava facendo dei lavori di ristrutturazione, quando per causa ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia locale, il forno di circa gli è caduto addosso, schiacciandolo. Ad allertare i soccorsi è stato il titolare del locale che si era assentato per alcune commissioni. Nonostante l’intervento immediato del 118 ei tentativi per rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi.

L'infortunio mortale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 15. Sul luogo della tragedia anche il sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.