Maltempo, masso si stacca dal costone roccioso: paura a Maiori Ripulita la strada ed applicato il senso unico alternato

Un masso di grosse dimensioni si è staccato dal costone roccioso che costeggia la statale Amalfitana 163. È quanto accaduto la scorsa notte nel territorio comunale di Maiori, in Costiera Amalfitana. Fortunatamente la frana non ha provocato feriti in quanto, nel momento in cui è caduta, non vi erano veicoli in transito. La roccia ed i detriti hanno occupato parte della carreggiata che sono stati rimossi dai vigili del fuoco del distaccamento di Maiori e dal personale dell'Anas. Al termine delle operazioni è stato applicato il senso unico alternato nel punto interessato dalla frana. Il sindaco di Maiori, Antonio Capone ha provveduto a segnalare l'accaduto ai tecnici del Genio Civile e alle autorità competenti che nelle prossime ore effettueranno i rilievi sul costone dal quale si è staccato il masso. L'episodio accaduto la scorsa notte, purtroppo, conferma la fragilità della Costiera Amalfitana che, specie negli ultimi anni, sta facendo i conti con l'emergenza legata al rischio idrogeologico.