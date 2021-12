Agropoli: auto sfonda la vetrina di un'agenzia di scommesse, 2 i feriti Sul caso indagano i carabinieri

Paura ad Agropoli, un'auto, per cause ancora non chiare, ha sfondato la vetrina e l'ingresso di un'agenzia di scommesse in via Piave. Il conducente è poi fuggito via. Pare che l'uomo avesse poco prima preso parte a una rissa.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia locale. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 che hanno soccorso i presenti, due i feriti lievi.