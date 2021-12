Camion si ribalta a Marina di Camerota: sale sulla carreggiata Dall'amministrazione raccomandano di prestare attenzione e procedere con estrema cautela

Incidente in località Arconte, nel comune di Camerota. Per cause ancora in corso di accertamento, nella tarda mattinata di oggi, un camion si è ribaltato. Il mezzo stava rientrando a Palinuro. All’interno il conducente e un operaio, entrambi illesi. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Marina di Camerota che hanno gettato del sale sulla carreggiata. Dall'amministrazione raccomandano di prestare attenzione e procedere con estrema cautela.