Ancora incidenti sul lavoro: cade da un'impalcatura, operaio in ospedale L'uomo era impegnato nei lavori di realizzazione di un ascensore

Nuovo incidente sul lavoro in provincia di Salerno: un operaio è precipitato da un'impalcatura montata nei pressi di un palazzo a Pontecagnano Faiano.

A quanto risulta dai primi accertamenti, pare che l'uomo fosse impegnato nei lavori di sistemazione di un ascensore esterno. Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio finendo a terra.

Soccorso dai medici del 118, l'operaio è stato trasferito in ospedale a Salerno. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia.