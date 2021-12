Incidente sul lavoro: è gravissimo l'operaio 34enne L'uomo, originario di San Mango Piemonte, lavorava a nero alla costruzione di un ascensore

Ha riportato ferite serie, un'emorragia interna e diverse fratture alle costole e al femore l'operaio 33enne di San Mango Piemonte ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.

L'uomo è precipitato da un'impalcatura che si trova in via Trento, a Pontecagnano Faiano, era in corso la realizzazione all'esterno di un palazzo di un ascensore. Il malcapitato è caduto da un'impalcatura per circa sei metri, finendo dal terzo al primo piano. E' stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

Da una prima verifica dei carabinieri di Battipaglia, che stanno indagando sul caso, sembrerebbe che non fosse coperto da nessun tipo di contratto assicurativo o di prestazione opera, non avrebbe neppure un'impresa individuale. Per i militari la costruzione di questo ascensore sarebbe stata subappaltata a un'impresa di Salerno. Evidenziate dunque delle irregolarità previdenziali e assicurative che andranno accertate, come pure quelle che interessano la sicurezza sul posto di lavoro, chiariscono i carabinieri. L'Asl Salerno è sul posto per i rilievi insieme agli uomini della stazione di Pontecagnano Faiano. L'area del cantiere è stata sequestrata per consentire gli accertamenti del caso.