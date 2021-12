E' ancora in condizioni critiche l'operaio precipitato dall'impalcatura Il dramma di Pontecagnano Faiano: per i carabinieri l'uomo non aveva un contratto regolare

E’ ancora ricoverato in condizioni critiche, nel reparto di rianimazione, il 33enne precipitato da un’impalcatura mentre eseguiva dei lavori per la realizzazione di un ascensore esterno in un palazzo di Via Trento a Pontecagnano Faiano.

I carabinieri hanno accertato che l’operaio era in nero, senza alcun contratto o copertura assicurativa. Non è stato però possibile per i militari ascoltare la sua versione, dal momento che non ha ripreso conoscenza e continua a lottare al Ruggi di Salerno: dopo i rilievi da parte dei carabinieri, gli incartamenti sono stati trasferiti come da prassi all’Inps, per le indagini del caso.