Ha un malore mentre è alla guida del camion dei rifiuti: muore 52enne Tragedia, questa mattina, a Sarno. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Ha un malore mentre è alla guida dell'autocompattatore della Sarim, tragedia questa mattina a Sarno: muore un operaio di 52 anni, A.S. le sue iniziali. Stava finendo il turno di lavoro in Via Sarno-Palma quando, mentre era alla guida del camion della nettezza urbana, è stato colpito un infarto fulminante. Un suo collega che era con lui ha fatto in tempo a bloccare il mezzo. Purtroppo per l'operaio della Sarim non c'è stato nulla da fare: un arresto cardiaco gli ha stroncato la vita in pochi attimi. Tanto dolore.