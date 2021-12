Eboli: arrestato dalla polizia spacciatore 36enne E' stato trovato in possesso di cocaina e denaro. Si trova ora in carcere a Fuorni

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato B.A.D, 36enne, nato in Italia ma di origine magrebina.

I poliziotti, nel corso di un servizio di controllo a distanza nei pressi del borgo di Eboli, noto come “Fort Apache”, dove vivono numerosi spacciatori di sostanze stupefacenti e meta di numerosi acquirenti provenienti dai comuni della provincia, hanno notato un via vai di veicoli e individui per cui sono intervenuti. Hanno potuto constatare la presenza di un giovane seduto su un’aiuola che, alla vista degli agenti, avrebbe tentato di allontanarsi e di disfarsi di un contenitore in plastica comunemente utilizzato per avvolgere prodotti dolciari. L’oggetto recuperato é risultato contenere 25 confezioni in cellophane, con dentro una sostanza polverosa di colore bianco.

Il 36enne è stato bloccato e sottoposto a una prima perquisizione, i poliziotti gli hanno trovato addosso 685 euro e un secondo contenitore nascosto nei pantaloni contenente un altro involucro con dentro altra sostanza polverosa di colore bianco.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione del fermato ha consentito di rinvenire un bilancino elettronico nascosto in uno cavità creata accanto alla porta d’ingresso dell’abitazione, all’interno del muro perimetrale.

La sostanza polverosa, esaminata in laboratorio, è risultata cocaina, per un peso complessivo pari a grammi 5,84. Lo spacciatore si trova in carcere a Fuorni.