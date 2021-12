Tragedia a Battipaglia: fiamme in un appartamento, muore 65enne La donna era impossibilitata a muoversi, lo stabile è stato dichiarato inagibile

Una donna di 65 anni, Giuseppina Alfinito, ha perso la vita a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. La tragedia si è consumata intorno alle 19 in via Buozzi, nel centro di Battipaglia. Le fiamme, secondo una prima e sommaria ricostruzione, sarebbero divampate per cause accidentali. Il rogo ha completamente distrutto l’appartamento che si trova al primo piano di uno stabile di due piani. La vittima, che era reduce dai postumi di un grave ictus e, quindi, impossibilitata a muoversi, viveva con il marito ed i figli ma nessuno di loro si trovava in casa quando è divampato l’incendio. Le fiamme sono state sedate dai vigili del fuoco che, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, che è rimasta imprigionata nell’abitazione. La salma, dopo l’esame esterno del medico legale, è stata restituita ai familiari.

Lo stabile è stato dichiarato inagibile e le due famiglie che vi abitavano sono state ospitate dal Comune in una propria struttura. Sono in corso rilievi da parte di carabinieri e vigili del fuoco per capire le cause del rogo. Gli investigatori ipotizzano che si sia trattato di un incidente: un anno fa, infatti, nella stessa abitazione si verificò un episodio analogo a causa di una cicca di sigaretta che bruciò un materasso.