Abusi edilizi in zona vincolata, tre persone denunciate dai carabinieri Eboli: sequestrata un'area di cantiere di circa mille metri quadrati

Abusivismo edilizio, tre persone denunciate ad Eboli. In azione i carabinieri della locale compagnia, che hanno contestato i reati dopo un controllo in un cantiere di località Campolongo.

Le verifiche dei militari sono scattate dov'erano in corso attività edilizie per la modifca di un manufetto esistente ma risultato privo di titoli. Dagli ulteriori accertamenti è emerso come le opere fossero state realizzate in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L'intera area, di circa mille metri quadrati, è stata sequestrata.