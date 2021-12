Incidente nella galleria di Pozzano:perde la vita una 41enne di Cava de' Tirreni Lo schianto ha coinvolto molti veicoli tra cui un pullman e un'auto che hanno riportato gravi danni

A perdere la vita nel tragico incidente verificatosi dopo le 14.00 di oggi nella galleria di Pozzano, che collega Vico Equense con Castellammare di Stabia, è una donna di Cava de' Tirreni. Molti i veicoli coinvolti nello schianto, in particolare un’auto ed un pullman che hanno riportato seri danni nel violento impatto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso ed il traffico è rimasto completamente bloccato in attesa di ripristinare una situazione di sicurezza.

Da chiarire ancora l'esatta dinamica di quanto accaduto. Quattro le ambulanze del 118 intervenute nella galleria ma per la 41enne originaria del comune metelliano non c'è stato purtroppo nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Feriti lievemente anche alcuni passeggeri dell'autobus, nulla di preoccupante. Intanto sono in corso accertamenti su quanto successo. Si è trattato di uno scontro frontale. Al lavoro anche mezzi dell'Anas. La circolazione è stata deviata verso una strada alternativa, è stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni.