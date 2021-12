Perseguita la ex, la segue e le ruba le chiavi di casa: arrestato 40enne a Cava La polizia lo ha sorpreso mentre usciva dall'appartamento della donna

Perseguita la ex: arrestato 40enne a Cava de' Tirreni. Nel pomeriggio di ieri sono scattate le manette per M.C., già noto alle forze dell'ordine, in quanto accusato di atti persecutori, sequestro di persona, rapina e violazione di domicilio ai danni della ex convivente a Cava de’ Tirreni. L'uomo, attualmente, era in regime di affidamento in prova ai servizi sociali in seguito ad una precedente condanna,

Nel corso del fine settimana, la donna ha segnalato agli agenti di aver trovato sul pianerottolo della propria abitazione il 40enne, che da tempo la perseguitava anche con telefonate e messaggi. Stando a quanto riportato, l'uomo ha iniziato a chiederle insistentemente spiegazioni sulla fine della loro storia, strappandole di mano le chiavi di casa e costringendola con la forza a rientrare in casa. Il 40enne le ha impedito di uscire per circa mezz’ora, insistendo nel chiederle spiegazioni e spoi eguendola, una volta usciti, fino al luogo di lavoro.

Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni della donna e sono tornati al suo appartamento. Qui hanno trovato l'uomo, appena uscito dall’abitazione, con al seguito il cane della vittima e le chiavi di casa, precedentemente sottratte alla donna. Bloccato, M.C. è stato denunciato e poi arrestato per i reati commessi e per l’esecuzione della precedente condanna. Si trova ora presso un carcere fuori provincia.