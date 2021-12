Ustionato sul bitume durante i lavori di posa della guaina: muore 55enne La vittima era un lavoratore in nero: carabinieri sequestrano sia la salma che l'immobile

Un'altra tragedia sul lavoro in provincia di Salerno: a Montecorvino Pugliano un uomo di 55 anni è morto mentre eseguiva dei lavori di posa della guaina sul tetto di un'abitazione di Piazza d'Aiutolo, in pieno centro.

Pierino Oronzio, questo il nome della vittima, avrebbe avvertito un malore mentre imbracciava il cannello alimentato a gpl. Da chiarire se possa essersi trattato di un malessere naturale o se a provocarlo siano state le esalazioni del materiale.

Il 55enne si è accasciato sul bitume appena poggiato ed è rimasto completamente ustionato. Originario di Montecorvino Rovella, non era sposato e non aveva figli.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Battipaglia, che hanno immediatamente avviato le indagini. Dai primi riscontri è emerso come Oronzio non avesse alcun tipo di contratto ed era in nero. A quanto risulta ai militari, pare che da tempo il 55enne facesse questi lavoretti ma non risulta iscritto alla Camera di commercio né all'Inps.

L'immobile è stato sequestrato, così come la salma della vittima che è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale "Santa Maria della speranza" di Battipaglia dove sarà eseguita l'autopsia. Nelle prossime ore potrebbe esserci l'iscrizione nel registro degli indagati del proprietario dell'immobile.