Cilento, ancora una lieve scossa di terremoto Il sisma registrato nel mare a largo di Marina di Camerota

Non si fermano i movimenti tellurici in Cilento. Ieri due scosse erano state segnalate con epicentro Sapri, a distanza di alcuni minuti l’una dall’altra. Ora è toccato ad un'area a mare a largo di Marina di Camerota. Bassa la magnitudo registrata dai sismografi che è di 2,4 gradi. Il sisma non ha causato danni e non è stato avvertito dalla popolazione.