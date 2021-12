Rapina a mano armata in un market di Battipaglia: colpo da mille euro Durante la fuga ha esploso due colpi a scopo intimidatorio, indagini in corso

È stata un'amara vigilia di Natale per i titolari di un supermercato di via Belvedere a Battipaglia. Intorno all'ora di pranzo un soggetto, armato di pistola, ha fattto irruzione nell'attività commerciale e si è fatto consegnare dalla cassiera l'incasso, che sarebbe di almeno mille euro. L'uomo si è poi dileguato a piedi ma durante la fuga ha esploso dei colpi, probabilmente a scopo intimidatorio. I carabinieri ritengono che si trattasse di una pistola a salve anche perché non sono stati rinvenuti proiettili in zona. Una volta raggiunta via Vicinanza, il rapinatore è salito a bordo di un'auto di colore scuro guidata da un complice. Nonostante l'intervento tempestivo dei militari, i due sono riusciti a dileguarsi. Gli uomini dell'arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del supermercato e sono al lavoro per verificare la presenza di altre telecamere lungo l'ipotetica via di fuga. Sono in corso indagini ad ampio raggio per provare a risalire all'identità del rapinatore e del suo complice.