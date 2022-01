La tragedia di Ilaria e Nicholas: gli amici indagati per omicidio stradale Svolta nella indagini sulla morte dei due ragazzi che hanno perso la vita a Pellezzano

Si registrano importanti sviluppi sulla morte di Nicholas Galluzzi ed Ilaria Bove, i due ragazzi di 18 e 15 anni morti nel tardo pomeriggio di Capodanno a Pellezzano. La procura minorile e quella ordinaria di Salerno hanno iscritto nel registro degli indagati i due amici delle vittime.

Si tratta di due minorenni che quel maledetto pomeriggio erano in compagnia di Nicholas e Ilaria, ma a bordo di un altro scooter. Gli inquirenti stanno provando a ricostruire la dinamica del sinistro: a questo punto, non si esclude che i due motocicli possano essersi scontrati o toccati, per poi rovinare a terra. Nell’impatto, Nicholas e Ilaria hanno perso la vita.

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha fatto sapere che è intenzione del Comune proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Per l'ultimo saluto ai due ragazzi di 15 e 18 anni, però, bisognerà attendere. Martedì mattina, infatti, dovrebbe essere conferito l'incarico per l'autopsia. Solo dopo le salme saranno liberate dall'autorità giudiziaria e restituita alle rispettive famiglie per l'ultimo saluto.