Giovane madre trovata morta in auto: lavorava all'ospedale di Salerno La 38enne non si era presentata al lavoro: a far scattare l'allarme erano stati i colleghi

L'hanno ritrovata senza vita nella sua auto parcheggiata nel garage, quando ormai non c'era nulla da fare. La comunità di Ceraso è sotto choc per la morte di una giovane madre di 38 anni. L'ipotesi più accreditata dagli investigatori è che la donna abbia deciso di farla finita.

A far scattare l'allarme erano state le colleghe ed i colleghi del reparto di Rianimazione dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove lavorava come operatrice socio sanitaria. Non avendola vista arrivare per il turno di notte, sono partite le ricerche.

La 38enne è stata trovata esanime in auto dai carabinieri e dal personale del 118 che nel frattempo era stato allertato. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.