Ilaria e Nicholas, la procura libera le salme: mercoledì i funerali congiunti A Pellezzano l'ultimo saluto ai fidanzatini morti nell'incidente stradale di Capodanno

E' stata effettuata in giornata l'autopsia su Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove, i due ragazzi di 18 e 15 anni che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto a Pellezzano, in Via De Iuliis, a Capodanno.

La procura ha così liberato le salme, che sono state così restituite alle famiglie che hanno deciso di celebrare in maniera congiunta i funerali. Le esequie sono in programma mercoledì 5 gennaio alle 18, nel Palasport della frazione di Capriglia. Ad officiare la funzione sarà don Biagio Napoletano.

Come annunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ha firmato l'ordinanza con la quale ha disposto il lutto cittadino per l'intera giornata. Una scelta adottata "interpretando i sentimenti di profondo dolore e sconcerto dell’intera cittadinanza di Pellezzano per l’incidente che ha messo fine alla vita dei due giovani".

Bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici, luminarie natalizie spente in anticipo oltre all'osservanza di un minuto di silenzio alle 18 e la simbolica chiusura delle serrande dei negozi in concomitanza con l'inizio dei funerali.

"Non ci sono parole - le parole del sindaco Morra - per descrivere un evento così tragico che ha sconvolto le famiglie di questi due giovani. A loro va espressa tutta la solidarietà e la vicinanza possibili, con l’impegno da parte delle istituzioni di sostenere le stesse nel momento del bisogno. Per Pellezzano e Fratte, paesi di origine dei due ragazzi, sono stati giorni di grande vuoto e sofferenza. Il sindaco e l’amministrazione comunale manifestano profonda vicinanza alle famiglie Galluzzi e Bove colpite in modo così violento da questa tragica scomparsa, estendendo il proprio cordoglio a quanti hanno conosciuto, apprezzato ed amato in vita Nicholas e Ilaria".