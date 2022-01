Camerota: fiamme nella notte in un'abitazione L'incendio è divampato in una palazzina su tre livelli, ingenti i danni

Momenti di paura nella notte a Lentiscosa, nel Comune di Camerota. In una palazzina di piazza caduti di Guerra è divampato, per cause ancora non chiare, un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Policastro Bussentino e di Vallo della Lucania che hanno domato l'incendio. Ingenti i danni ma fortunatamente non si registrano feriti. Intanto si indaga per scoprire le cause del rogo.